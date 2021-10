Medizin-Nobelpreis: Biontech hat es noch nicht geschafft

Gegenwind für Sahin und Türeci

Im Vorfeld der Vergabe des Medizin-Nobelpreises gab es heftigen Gegenwind für das Biontech-Paar Özlem Türeci und Ugur Sahin – in Form eines öffentlichkeitswirksamen Briefes eines internationalen Netzwerkes von Hilfsorganisationen an das Nobelpreis-Komitee. Die Unterzeichner würden die wissenschaftliche Leistung des Mainzer Entwicklers und Herstellers des ersten nach den geltenden Regeln zugelassenen Corona-Impfstoffes als „außergewöhnlich“ anerkennen. Sie kritisierten jedoch, dass sich das Unternehmen weigere, „das erfolgreiche Impfstoffrezept mit Herstellern in den Entwicklungsländern zu teilen“, heißt es in dem AFP-Bericht.

Der Nobelpreis sei für diejenigen gedacht, die „der Menschheit den größten Nutzen gebracht haben“, schreiben Aktivisten. „Stattdessen nutzt Biontech sein Monopol dazu, sehr hohe Preise zu verlangen und über 90 Prozent seiner Impfstoffe nur an reiche Länder zu verkaufen.“ Die Biontech-Macher Sahin und Türeci „unter den derzeitigen Umständen“ mit dem Medizin-Nobelpreis auszuzeichnen, wäre „unverantwortlich“.

Darauf angesprochen, warum die Nobelpreis-Versammlung nicht den Preis für die bahnbrechende Entwicklung eines Corona-Impfstoffes auf Basis von mRNA, also wie jener von Biontech, vergeben habe, antwortete ein Sprecher des Komitees: In der Tat handele es sich wohl auch hier um einen Durchbruch in der Medizin, „aber so arbeiten wir nicht. Wir warten auf die Nominierungen und prüfen sie intensiv. Mehr Details kann ich nicht nennen“, so der Sprecher.

Das Schreiben der Hilfsorganisationen geht AFP zufolge auf das Netzwerk The People's Vaccine zurück, das sich bei Corona-Impfstoffen für die Aufhebung der Vorschriften zum geistigen Eigentum und damit praktisch für die Freigabe der Patente einsetzt. Beteiligt seien Nichtregierungs¬organisationen wie Oxfam und Avaaz sowie die UN-Organisation UNAIDS, hieß es. Unterzeichnet hätten den Brief Menschen, die Corona überlebt hätten, sowie Angehörige von Verstorbenen und medizinisches Personal aus Entwicklungsländern.