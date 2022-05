Mehr als 30 Grad in Hessen und Rheinland-Pfalz erwartet

Das Thermometer zeigt mehr als 30 Grad an. (Symbolfoto: John Smith - stock.adobe)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

OFFENBACH - Die Menschen in Hessen erwartet in den kommenden Tagen zunächst viel Sonne, bevor es örtlich Unwetter geben kann. Am Mittwoch ist es meist heiter bis sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Es bleibt weitgehend trocken - und es wird sehr warm bis heiß: Die Höchstwerte liegen bei 27 bis 31 Grad. Auf den Bergen dürfte die Temperatur etwa 24 Grad erreichen.

In der Nacht zum Donnerstag ist es dann trocken bei Tiefstwerten zwischen 16 und 10 Grad. Am Donnerstag bleibt es zunächst meist heiter, am Nachmittag wird es von Westen her aber zunehmend wolkiger. Im Nachmittagsverlauf kann es lokal Schauer und Gewitter geben, örtlich sind Unwetter möglich. Die Temperaturen liegen bei 28 bis 31 Grad, auf den Bergen bei etwa 25 Grad.



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Auch in Rheinland-Pfalz drohen Unwetter

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland können in den kommenden Tagen Temperaturen von über 30 Grad erreicht werden. Am Mittwoch wird es oft sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Nur in der Eifel gibt es am Nachmittag ein geringes Schauerrisiko. Die Höchstwerte liegen bei 27 und 32 Grad. In der Nacht zum Donnerstag ist es trocken bei Tiefstwerten zwischen 17 und 11 Grad.

Am Donnerstag ist es zunächst teils noch heiter. Vom Westen her ziehen dann allerdings Wolken auf. Ab dem Vormittag kann es regnen oder vereinzelt gewittern. Am Nachmittag ist dann häufig mit Schauern und Gewitter zu rechnen, örtlich auch mit Unwettern. Die Temperaturen liegen bei 27 bis 31 Grad, im höheren Bergland bei etwa 25 Grad.