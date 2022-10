Mehr als 30 Migranten im Mittelmeer gerettet

Immer wieder werden Migranten im Mittelmeer gerettet - wie hier im August. (© Jeremias Gonzalez/AP/dpa)

Rom (dpa) - - Die private Hilfsorganisation SOS Méditerranée hat im Mittelmeer etwas mehr als 30 Migranten von einem seeuntauglichen Schlauchboot gerettet. Die Crew des Seenotrettungsschiffes „Ocean Viking“ wurde zuvor auf den Notfall aufmerksam gemacht, wie die Organisation am Samstag auf Twitter schrieb. Der Einsatz lief demnach in tiefer Dunkelheit ab. Die freiwilligen Helfer kümmerten sich anschließend in der Schiffsambulanz um die Menschen.