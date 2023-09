Mehr als 600 Todesopfer bei Erdbeben in Marokko

Menschen in Rabat suchen nach einem Erdbeben Schutz und überprüfen ihre Mobiltelefone auf Neuigkeiten.

Menschen in Rabat suchen nach einem Erdbeben Schutz und überprüfen ihre Mobiltelefone auf Neuigkeiten.

In Marokko bebt die Erde. Auch in Großstädten wie Casablanca, Marrakesch und Agadir geraten Menschen in Panik. Laut Behörden ist die Zahl der Toten inzwischen auf 632 gestiegen.