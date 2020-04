Mehr genesen als neu infiziert

Jetzt teilen:

ALZEY-WORMS - (red). Das Gesundheitsamt meldet für den Kreis Alzey-Worms und die Stadt Worms neun neue Corona-Infektionen im Vergleich zum Vortag. Die Zahl steigt damit auf 334 Personen. 155 Bürger sind wieder gesund, elf mehr als am Montag (82 aus dem Landkreis und 73 aus der Stadt Worms). Infizierte, Stand 21. April, 16 Uhr: Worms (161), Alzey (25), VG Alzey-Land (28), VG Wörrstadt (34), VG Wöllstein (6), VG Monsheim (21), VG Wonnegau (45) und in der VG Eich (14). Elf Personen aus dem Kreis und vier aus Worms befinden sich in Krankenhäusern. Aus Worms sind sieben Menschen und aus dem Kreis drei Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, gestorben.