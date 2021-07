Mehr Macht für Kinder? So ist Ihre Meinung

REGION - Schon in manchen hessischen Kitas lernt der Nachwuchs, was Demokratie ist und welche Rechte Kinder haben. In Wiesbaden dürfen sich junge Menschen im Jugendparlament sogar schon an der Stadtpolitik beteiligen – auch wenn sie manchmal auf Widerstände oder Desinteresse stoßen. Das hat unsere Zukunftsserie gezeigt, in der wir gefragt haben: Was wäre, wenn Kinder und Jugendliche mehr Macht hätten?