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Freitag, 03.04.2020 - 05:00
2 min

Mehr Schwarzfahrer in Rüsselsheimer Bussen unterwegs

Wegen der Corona-Krise haben die Rüsselsheimer Stadtwerke den direkten Fahrkartenverkauf eingestellt, weshalb viele ohne fahren. Die Fahrkartenpflicht besteht aber weiterhin.

Michaela Kriewitz: Volontärin
Von Michaela Kriewitz
Volontärin
Zum Schutz der Fahrgäste und der Fahrers können Tickets nicht mehr direkt im Bus gekauft werden. Foto: Vollformat/ Volker Dziemballa

Zum Schutz der Fahrgäste und der Fahrers können Tickets nicht mehr direkt im Bus gekauft werden. Foto: Vollformat/ Volker Dziemballa

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FAHRPLAN

Seit dem 24. März gilt in Rüsselsheim der SamstagsfahrplanAusgenommen sind Sonn- und Feiertage, für die der Sonntagsfahrplan gilt. Einzusehen sind die Fahrpläne auch auf der Website der Stadtwerke unter www.stadtwerke-ruesselsheim.de/fahrplan.

Eine zusätzliche Fahrt für Berufspendler gibt es auf der Linie 6Dies betrifft die erste Fahrt um 5.07 Uhr (Start am Rüsselsheimer Bahnhof). Diese fährt über Bauschheim und kommt um 5.45 Uhr wieder am Rüsselsheimer Bahnhof an. (mkr)

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