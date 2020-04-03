Mehr Schwarzfahrer in Rüsselsheimer Bussen unterwegs

Zum Schutz der Fahrgäste und der Fahrers können Tickets nicht mehr direkt im Bus gekauft werden. Foto: Vollformat/ Volker Dziemballa
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FAHRPLAN
Seit dem 24. März gilt in Rüsselsheim der
SamstagsfahrplanAusgenommen sind Sonn- und Feiertage, für die der Sonntagsfahrplan gilt. Einzusehen sind die Fahrpläne auch auf der Website der Stadtwerke unter www.stadtwerke-ruesselsheim.de/fahrplan.
Eine zusätzliche Fahrt für Berufspendler gibt es auf der
Linie 6Dies betrifft die erste Fahrt um 5.07 Uhr (Start am Rüsselsheimer Bahnhof). Diese fährt über Bauschheim und kommt um 5.45 Uhr wieder am Rüsselsheimer Bahnhof an. (mkr)
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