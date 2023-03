Mehrfamilienhaus in Ellefeld abgebrannt - Mann vermisst

Ellefeld (dpa) - . In der Nacht zu Sonntag sind in Ellefeld im Vogtlandkreis in Sachsen zwei Häuser abgebrannt. Ein 67-jähriger Hauseigentümer galt nach dem Vorfall am frühen Sonntagmorgen als vermisst, wie ein Polizeisprecher sagte. Es werde vermutet, dass der Mann unter den Trümmern des Mehrfamilienhauses verschüttet wurde, das fast vollständig in Trümmern lag.