„Mein Traum“ - Zooey Deschanel über Ablauf bei erstem Date

Die Hollywood-Schauspielerin („New Girl“) und der Kanadier, der durch seine TV-Show „Property Brothers“ bekannt wurde, gingen bei ihrem ersten Rendezvous gemeinsam in ein Restaurant, dann in einen Escape Room und danach Karaoke singen. „Ich hatte tatsächlich nie zuvor einen Escape Room besucht“, sagte Deschanel. In einem „Escape Room“ müssen Besucher Gegenstände suchen und Rätsel lösen, um den Raum wieder verlassen zu können. „Beim ersten Mal war ich nicht so gut, um ehrlich zu sein, aber inzwischen bin ich ziemlich geübt“, erklärte die Schauspielerin.