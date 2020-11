Melanie Frank: Spurlos verschwunden, nie vergessen

2008 finden Waldarbeiter den skelettierten Schädel von Melanie Frank in einem Waldstück bei Kisselbach im Hunsrück. 2009 schauen sich die Ermittler den Fundort nochmal genauer an. (Foto: dpa; Montage: vrm/ap)

WIESBADEN - Melanie Frank war 13 Jahre alt, als sie zuletzt lebend gesehen wurde. An einem Abend im Juni 1999 schickte ihre Mutter sie zum Zigaretten holen. Das Mädchen kam nie mehr nach Hause. Was mit Melanie passiert ist, weiß man bis heute nicht genau. Was man inzwischen aber mit Gewissheit sagen kann: Melanie ist tot und sehr wahrscheinlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen.

Zehn Jahre lang galt sie als vermisst. Die Ermittler stellten im einstigen Wohnort von Melanie, Wiesbaden-Klarenthal, alles auf den Kopf. Es wurde fast ein Jahrzehnt lang nichts unversucht gelassen, das Mädchen zu finden. Ein Zufallsfund im März 2009 brachte dann die traurige Gewissheit: Die im Hunsrück gefundenen Knochen sind von Melanie, sie ist tot.

