Mensch wird in Paternoster eingeklemmt und stirbt

Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr stehen vor dem mehrgeschossigen Gebäude, in dem es zu einem tödlichen Unfall mit einem Paternoster gekommen war. (© Paul Zinken/dpa)

In einem Haus in Berlin ist ein Mensch in einem Paternoster tödlich verunglückt. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt nun die Polizei.