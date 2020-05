Menschen im Kreis Mainz-Bingen helfen Freunden in Italien

Jetzt teilen:

KONTAKT Die Partnerschaftsbeauftragte des Landkreises, Ricarda Kerl, sammelt alle Hilfsaktionen und unterstützt, wo nötig. Sie ist per E-Mail über Kerl.Ricarda@Mainz-Bingen.de erreichbar.

MAINZ-BINGEN - (red). Um den Partnerschaftsfreunden aus der Provinz Verona in der derzeitigen Corona-Krise Verbundenheit zu zeigen, hat die Kreisverwaltung Mainz-Bingen 600 Liter Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. „Mit dieser Geste möchten wir unsere Solidarität in dieser schwierigen Zeit übermitteln“, sagt Landrätin Dorothea Schäfer. Auch einige Mainz-Binger Kommunen haben ihre Partner in Italien bereits mit kreativen Aktionen unterstützt.

Das Desinfektionsmittel konnte auf dem kurzen Dienstweg über den Mitarbeiter der Kreisverwaltung und Ortsbürgermeister von Pfaffen-Schwabenheim, Hans-Peter Haas, bei der Chemischen Fabrik Dr. Stöcker geordert werden. Zusammen mit der Universitätsklinik Verona wird es auf die örtlichen Einrichtungen der Universität verteilt.

Der Landkreis Mainz-Bingen pflegt seit 1952 eine Partnerschaft mit der Provinz Verona in der Region Veneto, die vom Coronavirus stark betroffen ist. Landrätin Dorothea Schäfer steht in Kontakt mit ihrem Amtskollegen Präsident Manuel Scalzotto und dem Partnerschaftsbeauftragten Vittorino Beifiori.

Die Menschen vor Ort sind äußerst kreativ, um die fehlenden persönlichen Treffen ein wenig auszugleichen. So zum Beispiel Schwabenheim und Minerbe, die seit 2001 verschwistert sind: Die Schwabenheimer haben auf Initiative des Freundschaftskreises zu Spenden aufgerufen. „Insgesamt konnten wir mit der Ortsgemeinde zusammen der Gruppo Alpini Minerbe und dem örtlichen internationalen Zivilschutz, die im Kampf gegen Covid-19 ehrenamtlich aktiv sind, 5000 Euro zur Verfügung stellen“, freuen sich Vereinsvorsitzende Christine Heinrich und Ortsbürgermeister Frank Heinrich.

Auch die Gemeinde Stadecken-Elsheim unterstützt: „Wir wollten eigentlich unser 20-jähriges Bestehen im Juli hier in Rheinhessen feiern. Das geht jetzt nicht. Deshalb hat der Partnerschaftsausschuss als Zeichen der Freundschaft entschieden, 50 Schlüsselanhänger mit den Partnerschaftslogos nach Bovolone zu senden“, erzählt Mechthild Vogt, Vorsitzende des Partnerschaftsausschusses Stadecken-Elsheim. Die italienischen Freunde hätten sich sehr gefreut. Man habe es sogar geschafft, eine Videokonferenz mit rund 40 Partnerschaftsfreunden beider Seiten zu organisieren. Zum Abschluss habe man sogar gemeinsam gesungen.

Der italienische Partnerschaftsverein „Agit“ unterstützt darüber hinaus den lokalen Zivilschutz der Partnergemeinde in Isola della Scala. Claus Berg, Vorsitzender des Deutsch-Italienischen Freundeskreis Budenheim-Isola della Scala 1990, erklärt: „Mit einer Geldspende von 500 Euro an die Gemeinde und die dortige Kirche werden Lebensmittel für Familien, die durch das Virus in wirtschaftliche Not geraten sind, bereitgestellt.“

Pfarrer Paul Kollar hat im Namen der Katholischen Pfarrei Bodenheim der Katholischen Pfarrei in der Partnergemeinde Grezzana 1000 Euro gespendet. Die Pfarrei soll damit Familien helfen. Zusätzlich hat der Partnerschaftsausschuss eine Sammelbestellung bei der Olivenölmanufaktur Redoro in Grezzana für viele Bodenheimer aufgegeben, wie Hildegard Banderne, Vorsitzende des Partnerschaftsausschusses Bodenheim, erzählt.