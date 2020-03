Merkel in häuslicher Quarantäne

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), spricht bei einer Pressekonferenz nach einer Telefonkonferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder über weitere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Kurz danach musste sie sich selbst in Quarantäne begeben. (Foto: dpa)

BERLIN - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich am Sonntag selbst wegen der Gefahr einer Corona-Infektion in häusliche Quarantäne begeben. Wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Abend mitteilte, wurde sie darüber unterrichtet, dass ein Arzt, der Freitag eine Pneumokokken-Impfung bei ihr vorgenommen hatte, mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Merkel werde sich in den nächsten Tagen regelmäßig testen lassen, "weil ein Test jetzt noch nicht voll aussagekräftig wäre", erklärte Seibert weiter. Die Kanzlerin werde aus der Quarantäne heraus ihren Dienstgeschäften nachgehen.

Merkel hatte unmittelbar vor Seiberts Mitteilung die Öffentlichkeit noch bei einer Pressekonferenz im Kanzleramt über die von Bund und Ländern verabredeten Maßnahmen zur Eindämmung der Virusverbreitung unterrichtet. Über die Infektion des Arztes sei sie erst danach unterrichtet worden, hieß es.