„Merkwürdige Atmosphäre“ an Hochheimer Brentano-Schule

ZEITPLAN

Die Abschlussprüfungen für Haupt- und Realschüler an der Heinrich-von-Brentano-Schule sind am 25., 27. und 29. Mai. Bis dahin haben die 240 Neunt- und Zehntklässler 20 Stunden pro Woche in der IGS Unterricht. Danach werden die Absolventen in vorgezogene Ferien entlassen. Jene, die in gymnasiale Oberstufen wechseln, beschult die IGS per Fernunterricht in den Sommerferien weiter.



Wie sich der Präsenzunterricht für die fünften bis achten Klassen gestaltet, ist noch unklar. Allein den fünften Jahrgang müsste die IGS bei den Abstandsregelungen in 25 Lerngruppen auf 25 Räume mit 25 Lehrern aufteilen. Angedacht hatte die Regierung, dass die Jüngeren ab 11. Mai wieder zur Schule gehen sollen. (dre)