Messerangriff an Grundschule: Täter war früher auffällig

Der mutmaßliche Messerstecher war laut Staatsanwaltschaft schon vorher psychisch auffällig. Es habe Auffälligkeiten in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren gegeben, aber nichts Wesentliches, sagte Staatsanwaltschaftssprecher Sebastian Büchner am Donnerstag. „Es gab keine Erkenntnisse, dass er zu Gewalttaten neigt.“ Bei der Festnahme durch die Polizei am Mittwoch habe der Mann „den Eindruck gemacht, neben sich zu stehen“.