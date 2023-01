Messerattacke an Grundschule - Angeklagter schweigt

Einsatzkräfte der Polizei sichern vor der Grundschule in Esslingen den Tatort (Archivbild). (© Bernd Weißbrod/dpa)

Einsatzkräfte der Polizei sichern vor der Grundschule in Esslingen den Tatort (Archivbild). (© Bernd Weißbrod/dpa)

Ein Mann greift an einer Grundschule ein Mädchen mit einem Messer an und sticht zu. Eine Betreuerin will helfen, auch sie wird verletzt.