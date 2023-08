Metal-Festival in Wacken geht zu Ende - Millionenverlust

Unterdessen haben am Samstag bei besserem Wetter Zehntausende Metalfans weiter gefeiert. Nach Regen schien am Samstagnachmittag die Sonne. Vor den Hauptbühnen gab es aber weiter viel Matsch. Erst am Vormittag hatte es abermals einen kräftigen Schauer gegeben. Gegen 2.00 Uhr in der Nacht zum Sonntag sollen die letzten Konzerte enden.