Metallica spendet Einnahmen aus Charity-Single an Flutopfer

Enter Sandman

Enter Sandman (übersetzt etwa: „Der Sandmann tritt auf“) erschien 1991 auf dem Album Metallica, das als das Black Album bekannt ist. Das Lied ist eine ihrer bekanntesten Aufnahmen und schildert die düstere Geschichte eines Kindes, das sich vor dem Einschlafen und den hierbei auftretenden schrecklichen Albträumen fürchtet. Das Lied gehört zum Standardrepertoire bei Auftritten von Metallica.



Der Text



Say your prayers, little one

Don't forget, my son

To include everyone

Tuck you in, warm within

Keep you free from sin

'Til the sandman, he comes

Sleep with one eye open

Gripping your pillow tight

Exit light

Enter night

Take my hand

We're off to never-never land

Somethings wrong, shut the light

Heavy thoughts tonight

And they aren't of Snow White

Dreams of war, dreams of liars

Dreams of dragon's fire

And of things that will bite, yeah

Sleep with one eye open

Gripping your pillow tight

Exit light

Enter night

Take my hand

We're off to never-never land

Now I lay me down to sleep

Now I lay me down to sleep

I pray the Lord my soul to keep

I pray the Lord my soul to keep

If I die before I wake

If I die before I wake

I pray the Lord my soul to take

I pray the Lord my soul to take

Hush, little baby, don't say a word

And never mind that noise you heard

It's just the beasts under your bed

In your closet, in your head

Exit light

Enter night

Grain of sand

Exit light

Enter night

Take my hand

We're off to never-never land, yeah

Uh

Yeah, yeah

Yo, oh

We're off to never-never land

Take my hand

We're off to never-never land

Take my hand

We're off to never-never land