Meteorit trifft Haus in Schleswig-Holstein

Elmshorn (dpa) - . In Elmshorn in Schleswig-Holstein ist Experten zufolge ein Meteorit niedergegangen. Der Gesteinsbrocken von der Größe eines Tennisballs habe am Dienstag das Dach eines Hauses durchschlagen, sagte eine Bewohnerin der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Zuvor hatten die „Elmshorner Nachrichten“ berichtet.