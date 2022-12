Meteorologen warnen vor Unwetter durch Glatteis

Offenbach. Eisige Temperaturen und gefrierender Regen können in den kommenden Tagen vielerorts in Deutschland für gefährlich glatte Straße sorgen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach warnte am Montag vor möglichen Unwettern durch Glatteis. Betroffen ist demnach in der Nacht zum Mittwoch vor allem der Südwesten und die Region von Südbaden bis ins Alpenvorland.