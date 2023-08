Meterhohe Buchstaben im Sand: Braut sieht Antrag aus Flieger

Barra (dpa) - . Love is in the air: Wie im siebten Himmel dürfte sich Bridget Byrne beim Landeanflug auf die schottische Insel Barra gefühlt haben. „Bridget, willst du mich heiraten“, las die 42-Jährige völlig überrascht bei einem Blick aus dem Flugzeugfenster. Nach Absprache mit Byrnes Lebensgefährten Stephen McCann (50) hatten Flughafenmitarbeiter und Feuerwehrleute die meterhohen Buchstaben in den Sand der Landebahn geschrieben, wie die Airline Loganair am Donnerstag mitteilte. Noch im Flugzeug sagte die Braut „Ja“ - zur Erleichterung des Bräutigams und der anderen Passagiere.