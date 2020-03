Metzgerei in Framersheim verkauft durch die Fensterscheibe

Werner Hardt verkauft bei seinem Drive-in die von Kunden vorbestellten Waren direkt durch die Fensterscheibe. (Foto: BK/Axel Schmitz)

FRAMERSHEIM - Zeiten der Krise machen erfinderisch. Während der Einzelhandel in ganz Deutschland von Schließungen betroffen ist, hat die Framersheimer Metzgerei Hardt sich den Zeiten angepasst und geht auf Appelle der Experten und besorgter Kunden ein. Die müssen ab sofort nicht mehr in den Laden gehen, um einzukaufen, sondern können die Ware direkt an ihr Auto gebracht bekommen. Die Lösung der Metgerei stellen wir exemplarisch für viele Solidaraktionen im ganzen Landkreis vor.

Bei dem „Drive-in-Konzept“ können Kunden ihre Wurst- und Fleischwaren per Telefon 06733-503, E-Mail info@metgerei-hardt.de oder Fax 06733-9476451 bestellen. Dann fahren sie mit dem Auto in den Hof der Metzgerei und ein Angestellter bringt die Ware an das Auto. Platz gibt es dort für zwei bis drei Autos. Bezahlt wird dann durch das Fenster – das Auto muss also nicht verlassen werden.

Auf die Idee kam Werner Hardt während des Wochenmarktes, auf dem die Metzgerei auch ihre Waren anbietet. „Es wurde mehr eingekauft als sonst“, sagt Hardt. Gleichzeitig hätten viele Kunden Besorgnis darüber geäußert, wegen des Coronavirus direkt im Laden einzukaufen. „Die Kunden wollen nicht mit drei oder vier Leuten im Verkaufsraum stehen“, sagt Hardt. Um sich den Umständen der Corona-Krise anzupassen und auf die Wünsche der Kunden einzugehen, hat sich der Familienbetrieb dann für die „Drive-in-Variante“ neben dem normalen Betrieb entschieden. So wird der Gang in den geschlossenen Raum nicht mehr nötig für die Kunden, die öffentliche Räume meiden, aber trotzdem mit den Produkten der Framersheimer Metzgerei versorgt werden wollen.

Das Konzept hat sich schnell herumgesprochen, und Bestellungen seien direkt eingegangen. Besonders auf Facebook hat Hardt viele Rückmeldungen bekommen. Dabei waren viele Kunden auch verunsichert und haben sich gefragt, ob der normale Ladenbetrieb eingestellt wird. Das Geschäft aber bleibt weiterhin zu den normalen Öffnungszeiten geöffnet und auch auf dem Wochenmarkt wird weiterhin verkauft. Zusätzlich können die bestellten Wurst- und Fleischwaren dann dienstags, donnerstags und freitags zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr per „Drive-in“ abgeholt werden.

Das Coronavirus hat das öffentliche Leben vielerorts zum Erliegen gebracht. Den Betrieb im Geschäft der Framersheimer Metzgerei aber nicht. Die Ladentür geht hier nun sogar noch öfter auf als sonst. Trotz der Appelle, zuhause zu bleiben. „Der Betrieb ist angestiegen“, erzählt die Verkäuferin Heidi Nagel. Besonders das Dosensortiment und vakuumierte Waren seien sehr gefragt, auch werde vieles bei den Kunden zuhause eingefroren. Unter normalen Umständen wäre der Verkaufsanstieg natürlich positiv. Aber auch im Laden spüre die Verkäuferin, dass manche Kunden verunsichert seien. Homeoffice kann die Verkäuferin nicht machen. Dabei zählt ihr Mann zu den Risikogruppen, die vor dem Virus geschützt werden sollten. Sie selbst möchte sich aber nicht von den Meldungen beunruhigen lassen. „Ich mache meine Arbeit wie vorher“, sagt Heidi Nagel. Auf höchste Sauberkeit und strenge Hygienevorschriften müssen sie in der Metzgerei sowieso achten.

Für das neue „Drive-in-Konzept“ druckt die Metzgerei aktuell 5000 Flyer. „Es läuft langsam an“, so Metzger Hardt. Bestellungen laufen ein und der Familienbetrieb ist froh über die hohen Verkaufszahlen. Doch auch die wiegen die Verluste nicht auf, die er durch das Coronavirus schon hinnehmen musste und vermutlich noch verzeichnen wird. Denn das komplette Geschäft aus dem Partyservice fällt nun weg. Hochzeiten und andere Veranstaltungen müssen abgesagt werden, und die Einschnitte machen sich bei den Betrieben bemerkbar. Wie lange die Einschnitte in das öffentliche Leben in Deutschland noch eingreifen, ist unsicher. Die Framersheimer „Drive-in-Metzgerei“ wird es Kunden in der Krisenzeit einfacher machen, auf soziale Kontakte zu verzichten und trotzdem ihre gewohnten Waren einzukaufen. Den normalen Ladenbetrieb wird es aber nicht ersetzen können. „Die Leute suchen im Dorf das Gespräch“, sagt Hardt – und das finden sie im Laden.