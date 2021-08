Michael Ballack trauert um Sohn Emilio

Die Familie des ehemaligen Fußball Nationalspielers Michael Ballack trauert um Ihren Sohn Emilio. (Archivfoto: Oliver Peters)

PORTUGAL - Michael Ballack trauert um seinen 18 Jahre alten Sohn Emilio. Das berichtet der private portugiesische Fernsehsender TVI24. Der Sohn des ehemaligen deutschen Nationalspielers und Star des FC Bayern München starb nach Recherchen des Senders am frühen Donnerstagmorgen bei einem Unfall mit seinem Quad auf der Halbinsel Troja im Süden Portugals.

Der Unfall ereignete sich demnach morgens kurz nach 2 Uhr auf einem Grundstück in der Nähe des Hauses in der Wohnanlage „Villas do Mar“, das Michael Ballack dort vor einigen Jahren gekauft hatte.

Auch Feuerwehrleute konnten ihn nicht mehr retten

Die zur Unfallstelle gerufenen Rettungskräfte aus der benachbarten Kreisstadt Grândola konnten Emilio Ballack nicht mehr retten. Die englische Zeitschrift Daily Mail zitiert einen Polizeisprecher, wonach der 18-Jährige auf einer unbefestigten Strecke unterwegs gewesen sei, als das Quad rückwärts rollte und dann auf ihn fiel. Feuerwehrleute befreiten den jungen Mann aus dem Wrack, die alarmierten Ärzte vor Ort konnten ihn aber nicht mehr retten.

Ballacks ehemaliger Verein FC Chelsea sprach auf dem Nachrichtendienst Twitter sein Beileid aus: “Jeder aus dem Chelsea Fußballclub ist geschockt und traurig über den Tod von Emilio Ballack im schrecklich jungen Alter von 18 Jahren. All unsere Gedanken sind in dieser traurigen Zeit bei seinem Vater Michael und seiner Familie.”

Nach Angaben des Einsatzkommandos von Setúbal wurde der Leichnam in die Rechtsmedizin des Hospitals von Santiago do Cacém gebracht. Nach Angaben der Behörden sei das Quad, ein vierrädriges Allradfahrzeug, für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen gewesen.

Michael Ballacks Sohn ist am Donnerstag überraschend bei einem Quad-Unfall verstorben. (Foto: picture alliance / Tobias Hase/dpa)

Emilio war eines von drei Kindern von Michael Ballack aus der Ehe mit seiner ehemaligen Frau Simone. Die beiden anderen Söhne sind 16 und 19 Jahre alt.