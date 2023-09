Michael Fassbender in Rache-Thriller von David Fincher

Venedig (dpa) - . Der deutsch-irische Schauspieler Michael Fassbender geht im neuen Thriller von David Fincher auf einen großen Rachefeldzug. Die Premiere von „The Killer“ bei den Filmfestspielen Venedig musste am Sonntagabend wegen des Hollywood-Streiks jedoch ohne den 46-jährigen Filmstar auskommen. Fincher („Fight Club“, „Sieben“) sagte in Venedig, der Streik mache ihn „sehr traurig“. „Ich kann beide Seiten verstehen. Alles, was wir tun können, ist, die Menschen zum Reden zu ermutigen.“