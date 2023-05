Michael J. Fox über seine Erkrankung: „Es wird immer härter“

Berlin (dpa) - . US-Schauspieler Michael J. Fox macht seine Parkinson-Erkrankung nach eigenen Angaben zunehmend zu schaffen. „Es wird immer härter, jeden Tag wird es härter“, sagte der 61-Jährige der „Bild am Sonntag“. „Ich werde wohl keine 80 werden.“ Seine Familie mache sich zwar Sorgen, wenn er zum Beispiel falle. „Aber ansonsten bekomme ich kein Mitleid geschenkt“, sagte der vor allem durch die Filmreihe „Zurück in die Zukunft“ in den 1980er Jahren bekannt gewordene Schauspieler.