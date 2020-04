Michael Wendler verlobt sich mit Laura Müller

Laura Müller und Michael Wendler werden heiraten. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa (Bild: dpa) (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Berlin - Schlagersänger Michael Wendler (47) hat seiner Freundin Laura Müller (19) einen Heiratsantrag gemacht.

«I said yes» (Ich habe ja gesagt), schrieb sie am Montagabend auf Instagram zu einem Foto von den beiden, wie sie sich im Abendlicht auf einer Dachterrasse voller roter Rosen küssen. Zunächst hatte der Fernsehsender RTL darüber berichtet.

«Sie sind erst ein gutes Jahr zusammen, aber sie wissen schon, dass die Liebe für immer sein soll», hieß es in einem Artikel. Demnach soll Laura schon am Donnerstag etwas geahnt haben: Bei den Proben zur Tanzshow «Let's Dance» sei Michael nicht dabei gewesen. «Der hat irgendeine Überraschung für mich. Keine Ahnung, was er plant», hatte Müller gesagt.