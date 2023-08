Michelle Yeoh und Jean Todt sind verheiratet

Der brasilianische Rennfahrer Felipe Massa veröffentlichte mehrere Fotos auf Instagram, die ihn nach seinen Angaben auf der Hochzeitsfeier in Genf zeigen, unter anderem auch mit dem Hochzeitspaar. Yeoh war Anfang des Jahres in ihrer Rolle in der Action-Komödie „Everything Everywhere All at Once“ als erste Asiatin in der Geschichte der Oscars zur besten Hauptdarstellerin gekürt worden.