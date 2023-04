Mildes Wetter am Sonntag - Zur neuen Woche wird es kühler

Nach dem warmen Wochenende fallen die Temperaturen zu Beginn der neuen Woche deutlich ab. „Während am Montag in der Lausitz noch 19 Grad erreicht werden können, liegen die Höchstwerte am Dienstag deutschlandweit nur noch zwischen 8 und 14 Grad“, sagte Schmid. Gebietsweise könne es sehr windig werden. Am Montag wird es meist grau und teils regnerisch. Örtlich kann es erneut gewittern. Zwischen Main und Donau sowie im Osten gibt es aber auch trockene, heitere Abschnitte. Grau, regnerisch und kühler geht es am Dienstag weiter.