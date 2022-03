Miley Cyrus berichtet von Blitzeinschlag während Flugreise

Miley Cyrus kam mit dem Schrecken davon. (Bild: dpa) (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa)

Los Angeles - US-Sängerin Miley Cyrus hat auf Twitter von einer Notsituation während eines Fluges nach Paraguay berichtet.

„An meine Fans und alle, die, nachdem sie von meinem Flug nach Asunción gehört haben, besorgt sind. Unser Flugzeug ist in einen großen unerwarteten Sturm geraten und wurde von einem Blitz getroffen“, schrieb die 29-Jährige in den sozialen Medien. Das Flugzeug sei jedoch sicher gelandet, hieß es weiter.

Cyrus teilte auf Instagram und Twitter eine Videoaufnahme aus einem Flugzeuginneren, in der ein Fenster plötzlich von außen hell erleuchtet wird. Auf einem weiteren Foto ist ein Blechschaden an einer Maschine zu sehen. Laut dem US-Magazin „Rolling Stone“ sollte Cyrus bei einem Festival in Paraguays Hauptstadt Asunción auftreten. Die Sängerin postete ein gebrochenes Herz und schrieb ihren Fans: „Leider konnten wir nicht nach Paraguay fliegen. ICH LIEBE EUCH.“

