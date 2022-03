1 min

Millionen-Entschädigung für Opfer von Parkland-Schulmassaker

2018 tötete ein junger Schütze 17 Menschen in einer High School in Florida. Nun zahlt die US-Regierung eine Millionen-Entschädigung an Opfer und Angehörige - eine Schuldanerkenntnis sei dies nicht.

Von dpa