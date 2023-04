Millionenschaden nach Brand in Altstadt am Bodensee

Überlingen (dpa) - . Bei einem Großbrand am Bodensee ist nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von circa zwei Millionen Euro entstanden. Die Brandursache sei weiterhin unklar, sagte ein Polizeisprecher. Es werde geprüft, ob die betroffenen Gebäude in der Altstadt von Überlingen (Baden-Württemberg) einsturzgefährdet sind. Die Bewohner können vorerst nicht in ihre Häuser zurück. Gelöscht war das Feuer am Mittwochvormittag.