Mindestens 18 Tote nach Brand in illegaler Öl-Raffinerie

Lagos (dpa) – . Bei einem Brand in einer illegalen Raffinerie in Nigerias ölreichem Niger-Delta sind mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der Sprecher des paramilitärischen Nigeria Security and Civil Defence Corps (NSCDC) in der Nacht zu Dienstag mit. Die Opfer - darunter eine schwangere Frau - seien bei dem Unfall, der sich bereits am Sonntag in der Ortschaft Ibaa im südlichen Bundesstaat Rivers ereignete, „bis zur Unkenntlichkeit“ verbrannt, sagte der Sprecher.