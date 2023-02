Mindestens 2000 Mitarbeiter fehlen in Gefängnissen

Berlin (dpa) - . In Gefängnissen in Deutschland sind nach Angaben des Bundes der Strafvollzugsbediensteten etwa 2000 Stellen nicht besetzt. „Wenn man alle Berufe im Justizvollzug nimmt und dazu den aus unserer Sicht gestiegenen Personalbedarf, könnte man diese Zahl noch einmal verdoppeln“, sagte der Bundesvorsitzende René Müller der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Wir bekommen aber keine Bewerber mehr.“