Mindestens 23 Tote bei Waldbränden in Chile

„In der vergangenen Woche dieser Krise ist die gleiche Fläche wie in einem ganzen normalen Jahr verbrannt“, sagte Tohá über das Ausmaß der Brände, die Tausende Hektar in der Gegend rund 500 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago de Chile erfassten. „Die Wetterbedingungen haben es erschwert, die Brände zu löschen. Sie breiten sich aus und die Notlage wird immer schlimmer. Wir müssen diese Tendenz umkehren.“ Die Zahl der Brände war laut der Innenministerin von rund 200 am Freitag auf mehr als 250 am Samstag gestiegen. Unterstaatssekretär Monsalve meldete am Samstagabend noch 232 Brände.