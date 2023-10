Mindestens 45 Tote bei Explosion in Kohlebergwerk

Nach Darstellung von Arcelormittal waren mehr als 200 der insgesamt 252 Arbeiter an die Oberfläche des Bergbauschachts gekommen. Es handelt sich um das schwerste Grubenunglück seit Jahren. In den Kohlegruben des Konzerns kam es immer wieder zu tödlichen Zwischenfällen. Nach offiziellen Angaben kamen in den vergangenen 15 Jahren allein in den Objekten von Arcelormittal mehr als 100 Menschen ums Lebens. 2006 starben 41 Bergleute in der Lenin-Kohlegrube, das bis dahin größte Unglück.