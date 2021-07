Mindestens ein Toter nach Explosion im Chempark Leverkusen

Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei stehen unweit einer Zufahrt zum Chempark über dem eine dunkle Rauchwolke aufsteigt. Nach einer Explosion seien Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei aktuell im Großeinsatz, erklärte die Polizei. (Foto: dpa/Oliver Berg)

LEVERKUSEN - Bei einer Explosion im Chempark Leverkusen am Dienstagmorgen ist mindestens ein Mensch getötet worden. Zunächst hatte die Betreiberfirma Currenta am Mittag gemeldet, dass nach dem Unglück in der Müllverbrennungsanlage fünf Mitarbeiter vermisst würden. Einer von ihnen wurde wenig später tot aufgefunden, nach den vier weiteren wird noch gesucht. Laut Stadt Leverkusen gab es zudem vier Schwerverletzte und zwölf Verletzte.

Eine dunkle Rauchwolke steigt über dem Chemiepark in Leverkusen auf. Einsatzkräfte der Werkfeuerwehr sind im Einsatz. (Foto: dpa /Mirko Wolf)

Die Explosion ereignete sich nach Angaben des Unternehmens aus bisher unbekannter Ursache gegen 9.40 Uhr im Tanklager des Entsorgungszentrums Bürrig. Danach kam es zu einem Brand in dem Tanklager. Anwohner des Chemiebetriebs wurden aufgefordert, geschlossene Räume aufzusuchen sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ordnete das Ereignis in die Warnstufe "Extreme Gefahr" ein.

Auch Luftmesswagen im Einsatz

Am frühen Nachmittag teilte die Stadt auf ihrer Webseite mit, dass der Brand gelöscht sei. "Die Rettungskräfte suchten weiter mit Hochdruck nach Vermissten." Einsatzkräfte der Werksfeuerwehr und Luftmesswagen waren im Einsatz. Erste Luftmessungen der Umweltschutzeinheiten im Kölner Norden ergaben laut Feuerwehr gegen Mittag, dass derzeit keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe. Die Messungen würden fortgesetzt. Gleichwohl wurden Autofahrer aufgefordert, Fahrzeugfenster geschlossen zu halten und die Lüftungen auszustellen.

Eine dunkle Rauchwolke steigt über dem Chempark auf. Nach einer Explosion seien Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei aktuell im Großeinsatz, erklärte die Polizei. (Foto: dpa/Oliver Berg)

Nach der Explosion brannte nach Angaben der Stadt ein Tank mit Lösungsmitteln. "Die Löscharbeiten mussten warten, bis eine Stromleitung vom Netz getrennt war. Das ist nun geschehen. Die Löscharbeiten beginnen", teilte die Kommune am Mittag mit.



Achtung, Rauchgase vom Brand eines chemieverarbeitenden Betriebes in Leverkusen ziehen in den Norden des Oberbergischen Kreises.

Betroffene Bereiche: Hückeswagen, Radevormwald und Wipperfürth

Schließen Sie Fenster und Türen, schalten Sie Klima- und Lüftungsanlagen ab. pic.twitter.com/6dJunOfNFR— Polizei NRW GM (@polizei_nrw_gm) July 27, 2021



Die gesamten Auswirkungen der Explosion im Stadtteil Wiesdorf waren laut einer Leverkusener Stadtsprecherin zunächst unklar. "Ausmaß und Ursache der Schadenslage sind aktuell noch nicht bekannt", erklärte auch die Polizei zur "derzeit noch unübersichtlichen" Lage. "Wir sind mit vielen Polizeikräften vor Ort und klären die Situation."

Mehrere Sperrungen auf der Autobahn

Wegen der "größeren Schadenslage" wurde die Autobahn 1 bei Leverkusen gesperrt, wie die Polizei via Twitter mitteilte. Von der Vollsperrung betroffen waren das Autobahnkreuz Leverkusen-West sowie die A1 zwischen dem Autobahnkreuz Leverkusen und Köln-Nord. Gesperrt waren auch die A3 zwischen dem Autobahnkreuz Leverkusen und dem Autobahndreieck Langenfeld sowie die A59 zwischen Autobahnkreuz Monheim-Süd und Autobahnkreuz Leverkusen-West, wie die zuständige Autobahn GmbH mitteilte.

— Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) July 27, 2021

Nach Angaben von Straßen.NRW wurde auch der Leverkusener Westring (L108) zwischen dem Leverkusener Westkreuz und Rheindorf gesperrt. Sofort eingestellt wurden auch die Arbeiten an der unmittelbar angrenzenden Baustelle der Leverkusener Rheinbrücke. Alle Mitarbeiter der Baufirmen hätten die Baustellen verlassen, hieß es. Im Bereich der Autobahnen seien aber keine Personen zu Schaden gekommen.

Der Chempark ist nach Unternehmensangaben einer der größten Chemieparks Europas. An den drei Standorten Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen sind über 70 Firmen angesiedelt.