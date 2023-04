Ministerin Schulze: In Textilindustrie noch viel zu tun

Berlin/Dhaka (dpa) - . Zehn Jahre nach der Katastrophe von Rana Plaza in Bangladesch sieht Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) die weltweite Textilindustrie noch immer vor großen Herausforderungen. „Besonders bei existenzsichernden Löhnen und Geschlechtergerechtigkeit gibt es noch viel zu tun“, erklärte Schulze in einer Mitteilung am Samstag. „Der nächste Schritt muss nun eine starke europäische Lieferkettengesetzgebung werden.“