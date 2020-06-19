Ministerpräsident besucht Niemöller-Schule in Riedstadt

Der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier besuchte die Martin-Niemöller-Schule, um einen Einblick in den durch Corona eingeschränkten Schulalltag zu bekommen.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 19.06.2020 um 03:00 Uhr publiziert.