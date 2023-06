Miosga ist Will-Nachfolgerin - mehr Maischberger-Talk

Berlin (dpa) - . Die ARD entwickelt ihre Polit-Talkshows im Ersten weiter. „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga (54) übernimmt von Anne Will (57) den Sonntags-Talk nach dem „Tatort“. Und das Format „Maischberger“, das dienstags und mittwochs läuft, soll mehr Sendetermine unter der Woche bekommen, wie die ARD am Freitag mitteilte. So könnte es die Sendung mit Moderatorin Sandra Maischberger (56) im nächsten Jahr immer wieder mal auch montags geben.