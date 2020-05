Miramar-Chef Marcus Steinhart plädiert für Öffnung der Bäder

Noch steht nicht fest, wann Schwimmbäder wieder öffnen dürfen. Archivfoto: Miramar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEINHEIM - Die von den Landesregierungen und der Bundesregierung vorgesehenen Lockerungen zur Eindämmung des Coronavirus sehen bislang noch keinen Eröffnungstermin für Schwimmbäder vor. Das sorgt beim Geschäftsführer des Familien- und Freizeitbads Miramar in Weinheim für Unmut: "Die aktuell durch politisch Verantwortliche zu treffenden Entscheidungen sind sehr komplex und schwierig, dafür habe ich volles Verständnis", sagt Marcus Steinhart. Dennoch könne er "viele Entscheidungen nicht mehr nachvollziehen, weil sie zu unbegründet und nicht ausreichend argumentativ belegt sind".

Bäder laut Steinhart wichtig für die allgemeine Gesundheitsfürsorge

Bislang gebe es keine Belege, dass Bäder "Hotspots" für eine Corona-Infektion sind, so Steinhart in einer Pressemitteilung. Vielmehr seien öffentliche Bäder wichtig für die allgemeine Gesundheitsfürsorge, da sich die Menschen sowohl physisch als auch psychisch erholen könnten: "Das ist es doch, was es aktuell dringend braucht. Es ist mir unerklärlich, warum gerade diese wesentliche Funktion des Bäderwesens in den Überlegungen der Verantwortlichen anscheinend überhaupt keine Rolle spielt", sagt Steinhart.

Das Miramar habe dem baden-württembergischen Sozialministerium vor einigen Wochen vorgeschlagen, das Bad zumindest für Personen aus systemrelevanten Berufen zu öffnen, also für medizinisches Personal, Feuerwehrleute und andere Rettungskräfte, Polizeibeamte und Verwaltungsangestellte. Es gehe darum, dass diese sich erholen und ihr Immunsystem stärken können, heißt es in der Mitteilung des Miramar. Die Bevölkerung habe sicherlich Verständnis, wenn diese Berufsgruppen in der aktuellen Situation "bevorzugt" würden, heißt es. Auf diese Anfrage habe man eine "unmissverständliche Absage" erhalten, teilt das Miramar mit.

Weiterführende Links

"In solch angespannten Zeiten brauchen die Menschen auch die Möglichkeit der Entspannung. Aus meiner Sicht sollte die Politik das sehr ernst nehmen, insbesondere, weil die Bürger sich sehr verantwortlich zeigen, aber die Nervosität zunehmend steigt", sagt Marcus Steinhart.

Das Miramar sei grundsätzlich in der Lage, unter anderem mittels einer Beschränkung der maximalen Besucherzahl, erweiterten Hygienemaßnahmen sowie anderen organisatorischen Maßnahmen die erforderlichen Bedingungen zu bieten, um der Öffentlichkeit ein gemeinwohlnützliches Angebot zu machen, heißt es. Der Geschäftsführer spricht von einem bereits entstandenen "Millionenschaden" für das Bad durch die andauernde Schließung. Dieser werde sich auch negativ auf die Einnahmen der Gemeinde Weinheim auswirken, glaubt Steinhart. Es mache ihn "fassungslos", dass die Bäder bei der Politik an letzter Stelle stünden.

Das Miramar sei nicht nur überregional ein wichtiger Imageträger, sondern auch wesentlicher Baustein der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt und des Tourismus, heißt es abschließend in der Mitteilung.