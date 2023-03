Missbrauchsprozess: Hohe Haftstrafe für Sven B.

Sven B. ist vom Frankfurter Landgericht – hier ein Wappen mit dem Hessen-Löwen in einem Gerichtssaal – zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. (© Arne Dedert/dpa/Archivbild)

Sven B. ist vom Frankfurter Landgericht – hier ein Wappen mit dem Hessen-Löwen in einem Gerichtssaal – zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. (© Arne Dedert/dpa/Archivbild)

In einem der spektakulärsten Missbrauchsprozesse der vergangenen Jahre ist das Urteil gefallen: Der Angeklagte Sven B. muss zwölf Jahre in Haft, danach in Sicherungsverwahrung.