Bernhard Elz, Vorsitzender des DGB-Stadtverbandes Worms, ruft zu einer Online-Maikundgebung auf. (Archivfoto: DGB)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WORMS - Am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, findet normalerweise auf dem Marktplatz eine Maikundgebung statt. Auch diese Veranstaltung wurde wegen der Corona-Krise abgesagt, zum ersten Mal rufen die Gewerkschaften deshalb zu einer Mai-Feier im Internet auf. Wir sprachen dazu mit Bernhard Elz, dem Vorsitzenden des DGB-Stadtverbandes Worms.

Herr Elz, der 1. Mai war bislang für Gewerkschafter ein Tag des Zusammenseins, des Zusammenkommens und gemeinsamen Feierns. Was passiert in diesem Jahr?

Wie werden den 1. Mai digital feiern, per Live-Stream im Internet. Zum ersten Mal seit der Gründung des Deutschen Gewerkschaftsbundes 1949 wird es also keine Demos und Kundgebungen auf der Straße geben.

Was soll genau passieren? Wie können Interessierte an dieser besonderen Kundgebung teilnehmen?

Wir wollen mit Anstand Abstand halten, Gewerkschafter wollen in den sozialen Netzwerken mit einer Live-Sendung am 1. Mai auftreten. Um 11 Uhr beginnt die Veranstaltung, die gegen 13 Uhr beendet sein wird. Wer dabei sein will, wählt sich ein auf der Seite www.dgb.de/erstermai oder über Facebook oder Youtube. Es wird Gesprächsrunden zu den Themen geben, die Arbeitnehmern nicht nur in Zeiten von Corona unter den Nägeln brennen. Reiner Hoffmann vom DGB- Bundesvorstand wird sprechen, auch Gewerkschafter aus verschiedenen Regionen. Auch aus dem DGB-Bezirk Rheinland-Pfalz/Saarland wird es einen Einspieler geben. Es werden zudem Kultur und Mit-Mach-Aktivitäten geboten. Mit dabei sind unter anderem Mia, Konstantin Wecker, Jocelyn B. Smith, Sarah Lesch, Heinz Rudolf Kunze, Thorsten Stelzner, Friederike Kempter, Dota, Ute Lemper und Felix Räuber. Die Moderation haben Katrin Bauerfeind und Timm Steinborn.

Was bedeutet es für Sie als Gewerkschafter, dass die 1. Mai-Feier 2020 in dieser Form stattfindet?

Dass wir nicht mehr „live“ zusammenkommen, ist schon arg. Es ist schade, dass wir als Gewerkschafter in diesem Jahr so zusammenkommen müssen, uns so nicht austauschen können und es auch nicht möglich ist, die Engagierten anderer Organisationsgruppen zu treffen. Auch Heiner Boegler hätte gesprochen, was nun nicht möglich ist. Er ist ja auch im Bündnis gegen Naziaufmärsche aktiv, und er hätte gesprochen zu dem für den 6. Juni geplanten Aufmarsch der Rechten in Worms.

Was wäre der Schwerpunkt der Kundgebung gewesen, das Motto?

In diesem Jahr lautet das Motto „Solidarisch ist man nicht alleine“. Und sicher hätten wir in Corona-Zeiten auch den Fokus gerichtet auf das Arbeiten zu Hause oder die Problematik der Kurzarbeit.

Welche Auswirkungen hat Corona auf die Arbeit der Gewerkschaften? Spüren Sie in Zeiten der Not, des Ausnahmezustands, verstärkt Zulauf?

Wir müssen mehr Menschen als sonst beraten, sie aufklären, ihnen Hilfen geben. Viele erinnern sich nun auch daran, dass es Gewerkschaften gibt. Es melden sich Menschen, die mir ihrem Geld nicht mehr klar kommen, die gekündigt wurden. Wir beantworten alle Fragen, soweit dies möglich ist – wir haben aber auch die Hoffnung, dass wieder einige zu uns finden. Denn wirklich helfen können wir nur Mitgliedern.

Das Interview führte Susanne Müller.