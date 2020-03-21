Samstag,
21.03.2020 - 03:00
3 min
Mit dem Auto zum Schwetzinger Corona-Check
Mobiles Testzentrum in Schwetzingen nimmt Betrieb auf. Pro Tag sind bis zu 100 Untersuchungen geplant.
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