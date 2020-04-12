Sonntag,
12.04.2020 - 11:30
2 min
Mit dem Leierkasten gegen die Langeweile in Griesheim
Der Darmstädter Schaustellerverband nutzt die Zeit während der Corona-Krise für eine warmherzige Geste und unterhält die Bewohner der Griesheimer Seniorenheime mit einem Auftritt.
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