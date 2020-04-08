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Mittwoch, 08.04.2020 - 02:00
3 min

Mit der ersten Maschine aus Neuseeland nach Weiterstadt

Die Weiterstädter Gisela und Volker Bössenrodt sind mithilfe des Auswärtigen Amts ihres Reisebüros nach Hause gekommen. Ein gar nicht so einfaches Unterfangen.

Wolfgang Görg: Lokalredakteur Darmstadt-Dieburg
Von Wolfgang Görg
Lokalredakteur Darmstadt-Dieburg
Gisela Bössenrodt ist froh, einen Platz für einen Rückflug von Neuseeland erhalten zu haben. Foto: Volker Bössenrodt

Gisela Bössenrodt ist froh, einen Platz für einen Rückflug von Neuseeland erhalten zu haben. Foto: Volker Bössenrodt

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