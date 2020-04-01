Mittwoch,
01.04.2020 - 02:45
2 min
Mit einem Lächeln durch die Krisenzeit
Im Bethanien-Kinderdorf Eltville bleiben Kinder und Jugendliche digital über den Hashtag #CoronaSmileChallenge in Kontakt.
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