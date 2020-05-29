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Freitag, 29.05.2020 - 02:00
3 min

Mit jeder Fahrt tiefer ins Minus

Millionen-Mindereinnahmen beim Binger Busbetrieb seit März lassen die Politik aufhorchen. Verkehrsdezernent Jens Voll bittet um Geduld.

Von Christine Tscherner
Ginge es rein nach den Zustiegen, dürfte die Bushaltestelle an der Kempter Dreikönigshalle gar nicht mehr angefahren werden. Foto: Christine Tscherner

Ginge es rein nach den Zustiegen, dürfte die Bushaltestelle an der Kempter Dreikönigshalle gar nicht mehr angefahren werden. (Foto: Christine Tscherner)

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