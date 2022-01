Mit Johnson & Johnson geimpft – und jetzt?

Eine Spritze und eine Ampulle des Impfstoffs von Johnson & Johnson gegen das Coronavirus liegen auf einer Verpackung des Impfpräparats. (Foto: dpa)

BERLIN - Viele Menschen haben sich im vergangenen Sommer für die Impfung mit dem Janssen-Vakzin von Johnson & Johnson entschieden – auch deshalb, weil man damit nur eine Impfdosis benötigt hat. Weil der Impfstoff im Unterschied zu den anderen Impfstoffen jedoch eine vergleichsweise geringe Wirksamkeit gegenüber der Delta-Variante aufwies, empfahl dann die Ständige Impfkommission seit Oktober eine zusätzliche Dosis mit mRNA-Impfstoff zu verabreichen – zur Optimierung des Impfschutzes.





Doch auch das hat sich nun wieder geändert. Seit dem Wochenende benötigen alle, die mit Johnson & Johnson geimpft wurden, insgesamt drei Impfungen, um als geboostert zu gelten. Laut Bundesgesundheitsministerium ist also eine zweite Impfung mit einem mRNA-Impfstoff vier Wochen nach der Erstimpfung notwendig, um die Grundimmunisierung zu optimieren. Nach drei weiteren Monaten sollte dann eine weitere Dosis mit einem mRNA-Impfstoff verabreicht werden. Diese gilt als Booster-Impfung.

Insgesamt seien drei Impfungen notwendig – auch in jeglicher Kombination mit dem Covid-19-Impfstoff – heißt es in der entsprechenden Verordnung des Bundes. Diese Regelung wurde vielfach kritisiert – vor allem, weil sie so überraschend kam und „klammheimlich“ am Wochenende in Kraft getreten ist. Für Johnson&Johnson-Geimpfte würden sich nun die Regeln verschärfen, da sie nun ganz plötzlich nicht mehr von Quarantäneregelungen sowie von der Testpflicht gemäß der 2G-plus-Regel befreit seien.

Das trifft jedoch nur auf diejenigen zu, die mit Johnson&Johnson geimpft wurden und deren zweite Impfung mit dem Impfstoff von Biontech oder Moderna schon mehr als drei Monate zurückliegt. Personen, die frisch doppelt geimpft wurden, haben ab dem 15. Tag nach der Zweitimpfung bis zum 90. Tag Zugang zu den 2G-plus-Angeboten und sie sind in diesem Zeitfenster auch von der Quarantäne befreit. In den ersten 14 Tagen nach der Zweitimpfung wird aber auch hier noch ein Test benötigt, wenn man ein 2G-plus-Angebot, wie zum Beispiel ein Restaurant besuchen möchte.

Die Booster-Impfung befreit von der Quarantäne

Wer dann nach drei Monaten die empfohlene zweite Impfung mit dem mRNA-Impfstoff machen lässt – in diesem Fall ist das dann der Booster – gilt ab dem Tag der dritten Impfung als dreifach geimpft und ist somit unbegrenzt von der Quarantäne befreit.