Mit Kindern Dialekt sprechen? Aber klar!

Ob der Dialekt nun schön klingt oder schrecklich, das ist bekanntlich Geschmackssache. Und ich bin fern davon, mich dafür zu schämen, weil andere meinen, es klingt furchtbar, so zu reden. Das war, ehrlich gesagt, nicht immer so. Als wir aus der Pfalz weggezogen sind, habe ich mich erst schwer getan. Plötzlich wurde Hochdeutsch gesprochen, in der Schule war ich die erste Zeit ziemlich unsicher und still – glücklicherweise hat sich das schnell gelegt. Peinlich war mir dann eine Weile, wenn Freunde zu Besuch waren und ich mit meinen Eltern weiter Pfälzisch gesprochen habe. Einmal haben wir den Versuch gestartet, zu Hause auch Hochdeutsch zu reden: Es ist nach gefühlt zehn Sätzen gescheitert und endete in schallendem Gelächter. Mit meinen Eltern so zu sprechen, klingt für mich einfach wie eine Fremdsprache.