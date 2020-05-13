Mittwoch,
13.05.2020 - 02:30
3 min
Mit Musik die Stimmung in Bürstadt aufhellen
Gunter Brenner und weitere Mitglieder der Bürstädter KKM gehen mit Standkonzerten gegen Corona-Einsamkeit vor.
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